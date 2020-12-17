Шанси Вітренка стати міністром мінімальні – нардеп

Депутат пояснив, чому Вітренко не підходить на посаду міністра

Перспективи призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики малоймовірні. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура.

«По пану Вітренку - маленькі перспективи призначення. Історія з його призначенням навіть не почалася, вона тільки літає у повітрі. Я підтримую, що повинна бути посада віце-прем'єра, що має бути міністерство. Але кандидатура, яка пропонується, вона не підходить», - сказав він.

Нардеп уточнив, що багато депутатів не готові підтримати Вітренка з двох основних причин.

«Тому що, по-перше, це і конфлікт інтересів, по-друге - його послідовна позиція щодо підвищення тарифів. Він говорив про те, що тарифи потрібно підвищувати», - розповів Качура.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня Рада може призначити трьох міністрів. Зокрема йдеться про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена спантеличили нардепів та суспільство та викликали критику на свою адресу. Наприклад, комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Напередодні ЗМІ повідомили, що наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» прийняла рішення про виплату колишньому виконавчому директору Юрію Вітренку премію в розмірі $4 млн за результати спору з «Газпромом» про транзит газу у Стокгольмському арбітражі.

Раніше Вітренко розповів, що за перші дев'ять місяців 2020 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зазнала 18,7 млрд гривень збитків.