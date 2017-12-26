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    Кубів у Німеччині розповів, що в Україні електрокари виробляти набагато вигідніше

    Раніше міністр інфраструктури заявив, що в Україні хочуть запустити виробництво електрокарів
    Виробництво кожного електромобіля в Україні є в чотири рази вигіднішим, порівняно із Німеччиною. Про це заявив перший віце-прем’єр міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на відкритті економічного форуму «Україна-Баварія», передає прес-служба
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    Міністр економічного розвитку і&nbsp;торгівлі України Степан Кубів
    Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

    Раніше міністр інфраструктури заявив, що в Україні хочуть запустити виробництво електрокарів

    Виробництво кожного електромобіля в Україні є в чотири рази вигіднішим, порівняно із Німеччиною. Про це заявив перший віце-прем’єр міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на відкритті економічного форуму «Україна-Баварія», передає прес-служба Мінекономрозвитку.

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    «Україна має зручне розташування та привабливі умови, щоб налагодити виробництво електрокарів з високою локалізацією виробництва в Україні. Виробництво одного такого автомобіля в Україні в 4 рази вигідніше, ніж у Німеччині», — наголосив він.

    Наприкінці грудня міністр інфаструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні хочуть запустити повноцінне виробництво запчастин для електрокарів і самих електрокарів.

    Нагадаємо, з 1 січня 2018 року, при купівлі електрокара, сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз не потрібно.

    Зазначимо, на сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.

    Читайте також статтю: В Україні електромобілі популярніші, ніж у деяких країнах ЄС

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    автопром Німеччина Електромобілі Україна Степан Кубів
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