Кубів у Німеччині розповів, що в Україні електрокари виробляти набагато вигідніше

Раніше міністр інфраструктури заявив, що в Україні хочуть запустити виробництво електрокарів

Виробництво кожного електромобіля в Україні є в чотири рази вигіднішим, порівняно із Німеччиною. Про це заявив перший віце-прем’єр міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на відкритті економічного форуму «Україна-Баварія», передає прес-служба



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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Раніше міністр інфраструктури заявив, що в Україні хочуть запустити виробництво електрокарів

Виробництво кожного електромобіля в Україні є в чотири рази вигіднішим, порівняно із Німеччиною. Про це заявив перший віце-прем’єр міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на відкритті економічного форуму «Україна-Баварія», передає прес-служба Мінекономрозвитку.

«Україна має зручне розташування та привабливі умови, щоб налагодити виробництво електрокарів з високою локалізацією виробництва в Україні. Виробництво одного такого автомобіля в Україні в 4 рази вигідніше, ніж у Німеччині», — наголосив він.

Наприкінці грудня міністр інфаструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні хочуть запустити повноцінне виробництво запчастин для електрокарів і самих електрокарів.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року, при купівлі електрокара, сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз не потрібно.

Зазначимо, на сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.

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