В Україні хочуть запустити виробництво електрокарів

Омелян розповів, що хоче привести в Україну світових гігантів у сфері виробництва літієвих батарей

В Україні хочуть запустити повноцінне виробництво запчастин для електрокарів і самі електрокари. Про це заявив міністр інфаструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Insider. [READ_MORE] Він нагадав, що парламент ухвалив законопроект про електромобілі. Омелян розповів, що хоче привести в Україну світових гігантів у сфері виробництва літієвих



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Завод Тесла в США Фото з відкритих джерел

Омелян розповів, що хоче привести в Україну світових гігантів у сфері виробництва літієвих батарей

В Україні хочуть запустити повноцінне виробництво запчастин для електрокарів і самі електрокари.

Про це заявив міністр інфаструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Insider.

Він нагадав, що парламент ухвалив законопроект про електромобілі. Омелян розповів, що хоче привести в Україну світових гігантів у сфері виробництва літієвих батарей.

«Те, що ми плануємо, це 15 років розвитку ринку електрокарів в Україні, але це і виробництво. Я хочу привести світових гігантів в сфері виробництва літієвих батарей, поки ця технологія ще придатна і вона використовується. У нас насправді є десь 10-15 років часу, щоби використати той літій, який у нас є, потім перейдуть на графен чи щось інше - і на цьому родовищі будуть випасати корів, як це сьогодні відбувається», - сказав він.

Міністр зазначає, що перевагу виробництва електрокарів зрозумів Китай і почав випускати ці автівки.

«В чому їх (електрокарів, - ред.) перевага і що зрозумів свого часу Китай: вони не могли наздогнати за якістю машини із двигуном внутрішнього згоряння - ні Mersedes, ні BMW - робили копії, схожі, але абсолютно інші. І тому, коли Ілон Маск створив нову індустрію, вони пішли в цей сектор», - розповів він.

Омелян також перерахував переваги електрокару та зазначив, що українці готові пересісти на електрокари.

«Електрокар набагато дешевший у виробництві, набагато простіший, і в принципі він задовольняє новий тип споживача, якому треба мати зручну, сучасну і дешеву річ. Цей мас-маркет зараз в тренді. Українці самі по собі модерна нація, і вони переключилися на електрокари. Тобто, якщо в Румунї, Польщі, Німеччині людей потрібно переконувати, роз’яснювати, що не страшно, що можна їздити на електрокарі, тебе не вдарить струмом, то в Україні люди самі пішли в цей сегмент», - резюмував міністр.