Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари

Новітні дороги будуть оснащені сонячними батареми

У Китаї будують дороги із сонячними батареями, що можуть заряджати електромобілі бездротовим способом. Про це повідомляє Electrec. [READ_MORE] Так, «сонячна» автострада в місті Цзінань складається з трьох шарів. Верхній шар - це прозорий бетон, що має аналогічні структурні властивості зі стандартним асфальтом. Центральний шар



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Новітні дороги будуть оснащені сонячними батареми

У Китаї будують дороги із сонячними батареями, що можуть заряджати електромобілі бездротовим способом. Про це повідомляє Electrec.

Так, «сонячна» автострада в місті Цзінань складається з трьох шарів. Верхній шар - це прозорий бетон, що має аналогічні структурні властивості зі стандартним асфальтом. Центральний шар - це сонячні панелі, вказані як «вагові підшипники». Нижній шар - це відокремлення сонячних панелей від вогкої землі під ними.

Дорога буде достатньо довговічною та міцною для проїзду вантажівок середнього розміру. Крім того, «сонячна» дорога зможе забезпечувати інформаційну підтримку транспортних засобів.

У вересні 2016 року в тому ж місті було побудовано перший відрізок такої дороги площею в 790 квадратних метрів. На втілення цього проекту пішло 10 місяців.