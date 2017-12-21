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    Технології

    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари

    Новітні дороги будуть оснащені сонячними батареми
    У Китаї будують дороги із сонячними батареями, що можуть заряджати електромобілі бездротовим способом. Про це повідомляє Electrec. [READ_MORE] Так, «сонячна» автострада в місті Цзінань складається з трьох шарів. Верхній шар - це прозорий бетон, що має аналогічні структурні властивості зі стандартним асфальтом. Центральний шар
    • Сьогодні, 16:03
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    Новітні дороги будуть оснащені сонячними батареми

    У Китаї будують дороги із сонячними батареями, що можуть заряджати електромобілі бездротовим способом. Про це повідомляє Electrec.

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    Так, «сонячна» автострада в місті Цзінань складається з трьох шарів. Верхній шар - це прозорий бетон, що має аналогічні структурні властивості зі стандартним асфальтом. Центральний шар - це сонячні панелі, вказані як «вагові підшипники». Нижній шар - це відокремлення сонячних панелей від вогкої землі під ними.

    Дорога буде достатньо довговічною та міцною для проїзду вантажівок середнього розміру. Крім того, «сонячна» дорога зможе забезпечувати інформаційну підтримку транспортних засобів.

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    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари
    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари
    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари
    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари
    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари
    Китай будує «розумні» дороги, які заряджатимуть електрокари

    У вересні 2016 року в тому ж місті було побудовано перший відрізок такої дороги площею в 790 квадратних метрів. На втілення цього проекту пішло 10 місяців.

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