Попит на антикризові кредити різко зріс: за тиждень угод на 749 млн грн

За минулий тиждень антикризові кредити склали понад 50% заявок Програми 5-7-9

Від старту Програми 5-7-9 банки-учасники видали понад 10 тис. кредитів на загальну суму 24 млрд грн. З них 12,9 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 4,3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 6,7 млрд грн як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Найактивнішими учасниками програми є представники:

сільського господарства (54%),

торгівлі та виробництва (19%),

промислової переробки (15%).

За регіональною класифікацією лідерами залишаються:

Львівська,

Харківська,

Київська області.

«Щотижня ми фіксуємо позитивну динаміку Програми 5-7-9. Сьогодні маємо черговий рекорд: за минулий тиждень було видано 519 кредитів на понад 1,4 млрд грн. Наразі найбільшим попитом користуються кредити на поповнення обігових коштів у рамках антикризової програми – кількість поданих заявок з пакетом документів на такі кредити за тиждень зросла на 1,2 млрд грн, що складає 54% від всіх поданих за минулий тиждень заявок з пакетом документів. Це позитивний сигнал, що свідчить про пожвавлення економічної активності», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Так, 749 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 450 млн грн - це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів склала 180 млн грн.

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 26 банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді агріколь банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Кредитвест банк», АТ «Агропросперіс банк», АТ «Прокредіт банк», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Банк «Український капітал», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Піреус банк МКБ», АО «Асвіо банк», АТ КІБ.