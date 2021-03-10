Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем
Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих, не зазнав змін порівняно з попередніми роками
Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.
За даними НБУ, на сьогодні єдиною системно важливою платіжною системою, як і раніше, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку.
Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих, не зазнав змін порівняно з попередніми роками.
Статус соціально важливих підтвердили п’ять платіжних систем:
- MasterCard (MasterCard International Incorporated, США);
- Visa (Visa International Service Association, США);
- NovaPay (ТОВ «НоваПей»);
- Western Union (Western Union Financial Services Inc. США/Western Union Network, SAS, Франція);
- «Поштовий переказ» (АТ «Укрпошта»).
У категорії важливих платіжних систем порівняно з 2019 роком одна платіжна система Flashpay (ПрАТ «Банк Фамільний») втратила такий статус. Водночас цьогоріч до цієї категорії увійшли дві нові платіжні системи – PrivatMoney (ПриватБанк) та LEO (ФК «Леогеймінг Пей»).
Тож до важливих платіжних систем належать:
- «Фінансовий світ» («Українська платіжна система»);
- MoneyGram (Money Gram Payment Systems Inc. США);
- City 24 (ТОВ «Фінансова Компанія "Фенікс»);
- LEO (ФК «Леогеймінг Пей»);
- RIA (Continental Exchange Solutions Inc, США);
- PrivatMoney (ПриватБанк);
- Intelexpress (мікрофінансова організація «Інтелекспрес», Грузія).
До платіжних організацій платіжних систем, які увійшли до важливих, НБУ встановлює посилені вимоги, зокрема в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності тощо.
Також з 2020 року Нацбанк визнає операторів послуг платіжної інфраструктури значущими відповідно до встановлених критеріїв. Порівняно з попереднім роком, перелік значущих операторів послуг платіжної інфраструктури розширився на одного оператора – ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг».
Тож значущими операторами послуг платіжної інфраструктури стали:
- ПрАТ «Український процесінговий центр»;
- ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг»;
- ТОВ «Тас Лінк».
До значущих операторів послуг платіжної інфраструктури НБУ встановлює посилені вимоги щодо забезпечення безперервності діяльності, які ґрунтуються на міжнародних стандартах оверсайта.