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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем

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    Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих, не зазнав змін порівняно з попередніми роками

    Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.

    За даними НБУ, на сьогодні єдиною системно важливою платіжною системою, як і раніше, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку.

    Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих, не зазнав змін порівняно з попередніми роками.

    Статус соціально важливих підтвердили п’ять платіжних систем:

    • MasterCard (MasterCard International Incorporated, США);
    • Visa (Visa International Service Association, США);
    • NovaPay (ТОВ «НоваПей»);
    • Western Union (Western Union Financial Services Inc. США/Western Union Network, SAS, Франція);
    • «Поштовий переказ» (АТ «Укрпошта»).

    У категорії важливих платіжних систем порівняно з 2019 роком одна платіжна система Flashpay (ПрАТ «Банк Фамільний») втратила такий статус. Водночас цьогоріч до цієї категорії увійшли дві нові платіжні системи – PrivatMoney (ПриватБанк) та LEO (ФК «Леогеймінг Пей»).

    Тож до важливих платіжних систем належать:

    • «Фінансовий світ» («Українська платіжна система»);
    • MoneyGram (Money Gram Payment Systems Inc. США);
    • City 24 (ТОВ «Фінансова Компанія "Фенікс»);
    • LEO (ФК «Леогеймінг Пей»);
    • RIA (Continental Exchange Solutions Inc, США);
    • PrivatMoney (ПриватБанк);
    • Intelexpress (мікрофінансова організація «Інтелекспрес», Грузія).

    До платіжних організацій платіжних систем, які увійшли до важливих, НБУ встановлює посилені вимоги, зокрема в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності тощо.

    Також з 2020 року Нацбанк визнає операторів послуг платіжної інфраструктури значущими відповідно до встановлених критеріїв. Порівняно з попереднім роком, перелік значущих операторів послуг платіжної інфраструктури розширився на одного оператора – ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг».

    Тож значущими операторами послуг платіжної інфраструктури стали:

    • ПрАТ «Український процесінговий центр»;
    • ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг»;
    • ТОВ «Тас Лінк».

    До значущих операторів послуг платіжної інфраструктури НБУ встановлює посилені вимоги щодо забезпечення безперервності діяльності, які ґрунтуються на міжнародних стандартах оверсайта.

    Теги: США Приватбанк НБУ
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