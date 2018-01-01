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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна обвалився до $12 тис.

    Капіталізація біткоїна знизилася до 201,7 млрд доларів
    Криптовалюта біткоїн подешевшала на 13,44% до 12 тис. доларів. Про це свідчать дані торгів CoinMarketCap. При цьому капіталізація біткоїна, який є лідером за цим показником, станом на ранок вівторка становила 224,4 млрд доларів і ближче до 13:00 знизилася до 201,7 млрд доларів. [READ_MORE] Обсяг угод за останні 24 години становив 14,7 млрд
    • Сьогодні, 15:24
    • Розсилка

    Капіталізація біткоїна знизилася до 201,7 млрд доларів

    Криптовалюта біткоїн подешевшала на 13,44% до 12 тис. доларів. Про це свідчать дані торгів CoinMarketCap.

    При цьому капіталізація біткоїна, який є лідером за цим показником, станом на ранок вівторка становила 224,4 млрд доларів і ближче до 13:00 знизилася до 201,7 млрд доларів.

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    Обсяг угод за останні 24 години становив 14,7 млрд доларів.

    Як повідомлялося, у понеділок, 15 січня, вранці, за даними CoinMarketCap, біткоїн подешевшав до 13,8 тис. доларів. 

    Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. 

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