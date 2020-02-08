Курс долара небезпечно покотився вниз. Чи витримає гривня



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Головними причинами валютних «гойдалок» експерти називають дії експортерів

На тижні, що минає, курс долара справдив прогнози експертів наполовину: після трьох днів стабільності він покотився вниз. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин – роз’яснили причини такої зміни курсу і спрогнозували тренд на наступний тиждень, повідомляє «Сегодня».

Що сталося з курсом за тиждень

У понеділок, 3 лютого, долар ще коштував понад 25 гривень – у готівковому продажі 25,12 грн / дол., це вище за офіційний курс Національного банку. Але з вівторка впав нижче за офіційний, а в п’ятницю практично зрівнявся з ним. Тобто тренд пішов назад, у підсумку за чотири дні готівкова гривня частково (не вистачило приблизно 8-10 копійок) відіграла падіння останнього тижня січня, зміцнившись на 50 коп. у продажу (з 25,13 до 24,63 грн / дол.) і на 46 коп. у купівлі (з 24,84 до 24,38 грн / дол.).

Втім, експерти впевнені, що долара по 23 гривні вже не буде.

За словами експертів, «винні» в падінні курсу долара насамперед «Нафтогаз» і експортери, які несподівано викинули на ринок значну кількість валюти.

Офіційний курс безготівкового долара, встановлений Національним банком, за цей тиждень змінився з 25,03 до 24,58 грн / дол., Тобто гривня зміцнилася на 45 копійок, або 1,7% вартості, відігравши падіння в 40 копійок. На понеділок, 10 лютого, регулятор зміцнив гривню ще на 5 копійок, встановивши курс 24,53 грн / дол.

Головні причини змін

На зміцнення гривні вплинуло те, що, скориставшись підвищенням курсу понад 25 грн за долар, експортери вирішили зафіксувати прибуток, продавши додатково частину валютної виручки. Вийшов з продажами і «Нафтогаз», який нещодавно отримав від «Газпрому» 2,9 млрд доларів беручи до уваги виграний процес у Стокгольмському арбітражному суді.

«У підсумку долар стрімко пішов униз, зробивши подальші продажі не дуже вигідними для експортерів, – аналізує Андрій Шевчишин. – Крім того, чергова продаж Мінфіном у вівторок гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 4 млрд грн, з них на 2,5 млрд грн – це трирічні ОВДП з процентною ставкою нижче 10% (роком раніше було до 17% річних, потім ставка поступово знижувалася. – Авт.), що не викликала ентузіазму в нерезидентів. Вдалося продати не більше половини запропонованого, що підтвердило зниження інтересу нерезидентів до прибутковості українських цінних паперів. Хоча, на думку чиновників Мінфіну, заяви НБУ про те, що облікова ставка скоро буде знижена до 7% річних, повинні були стимулювати потенційних покупців до активної скупки ОВДП, поки їхня прибутковість не впала ще більше».

Також, за словами Шевчишина, триває додаткове посилення долара і через те, що не вдається локалізувати поширення коронавірусу в Китаї: Юань падає, Національний банк Китаю, рятуючи юань, продає резерви, але це мало допомагає. Ділова активність у світі знижується, інвестиції стали ще більше переводитися з акцій компаній у надійніші активи, це золото і долар.

Олег Пендзин критикує політику Національного банку за коливання курсу то вгору, то вниз.

«Коли гривня ослабла нижче ніж 25 грн за долар, регулятор у понеділок продав 125 млн доларів, щоб зупинити її падіння, – каже Пендзин. – У наступні день-два металурги, аграрії і «Нафтогаз» виходять з продажем великих обсягів валюти, ще більше обвалюючи курс долара. Одночасно у вівторок Мінфін пропонує гривневі ОВДП, які нерезиденти вже не дуже беруть: прибутковість знизилася, курс долара впав, міняти його на гривні набагато менш вигідно, ніж було в кінці січня. У підсумку гривня ще більше міцнішає, а доходи бюджету від продажу ОВДП і податків у валюті падають».

За словами Пендзина, замість того щоб терміново вдатися до викупу доларів за досить вигідним курсом – 24,6-24,7 грн / дол., НБУ до кінця тижня «відпустив» ринок, ще більше зміцнивши гривню. Хоча за січень держбюджет через сильну гривню вже недоотримав понад 12,5 млрд гривень, нагадав експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Андрій Шевчишин упевнений, що тренд на зміцнення гривні був короткочасним і наступного тижня курс знову повільно ростиме, наближаючись до 25 гривень за долар.

«Такої великої пропозиції валюти, яка була минулого тижня, вже навряд чи можна очікувати, а імпортери, як і раніше, потребують доларів, – аналізує Шевчишин. – Тому знову курс піде до 25. Ще одним драйвером може стати прийняття або неприйняття закону «Про ринок землі». Якщо його ухвалять, та ще дозволять нерезидентам купувати землю, це стане додатковим трендом на зміцнення гривні, бо резиденти стануть поступово заводити в Україну валюту під майбутні інвестиції в агроринок».

З Шевчишиним згоден і Олег Пендзин, але він побоюється називати конкретний курс, посилаючись на непрогнозованість в останній тиждень дій Національного банку.

«Якщо регулятор сьогодні продає 125 млн доларів за курсом майже 25 гривень за долар, а завтра не продає нічого, то це схоже на спекулятивне розгойдування курсу, хоча його, навпаки, треба поступово опускати, послаблюючи гривню до показників, закладених у бюджеті (27 гривень за долар до кінця року). Сподіваюся, що наступного тижня політика регулятора буде більш виваженою й економічно обґрунтований тренд на ослаблення курсу до 25 грн за долар збережеться», – підсумував Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

І Олег Пендзин, і Андрій Шевчишин радять наступного тижня не поспішати до обмінників, утриматися від продажу готівкової валюти без крайньої потреби. Бо до кінця не ясно, як поведе себе Національний банк: буде він послаблювати гривню і далі чи «гойдалки» з курсом продовжаться.

А ось купувати долари, поки вони коштують менше за 25 гривень, сенс є, адже в довгостроковій перспективі (до кінця року) експерти обіцяють, що долар подорожчає.