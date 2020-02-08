Гончарук: всім стартапів отримають майже 9 млн грн від держави



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Український Фонд стартапів безперервно приймає заявки

Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій, зазначив Гончарук

Український Фонд стартапів визначив переможців пітчинг-сесій. Про це у п’ятницю ввечері повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у Telegram.

Переможці діляться на дві категорії.

Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки, та становлять 1 млн 250 тис. грн ($50.000).

Інша категорія - pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис. грн ($25.000).

Seed-гранти отримають:

AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;

BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;

FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;

Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти отримають:

Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

«При цьому, Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї - це наша стратегія. Наразі є вже три нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня», - написав Гончарук.

Нагадаємо, у липні 2019 року уряд Володимира Гройсмана презентував Український фонд стартапів; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.