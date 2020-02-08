  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Гончарук: всім стартапів отримають майже 9 млн грн від держави

    • Розсилка
    Український Фонд стартапів&nbsp;безперервно приймає заявки - Гончарук: всім стартапів отримають майже 9 млн грн від держави
    Український Фонд стартапів безперервно приймає заявки

    Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій, зазначив Гончарук

    Український Фонд стартапів визначив переможців пітчинг-сесій. Про це у п’ятницю ввечері повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у Telegram.

    Переможці діляться на дві категорії.

    Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки, та становлять 1 млн 250 тис. грн ($50.000).

    Інша категорія - pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис. грн ($25.000). 

    Seed-гранти отримають:

    • AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
    • GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;
    • BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
    • FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
    • Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;
    • Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

    Pre-seed-гранти отримають:

    • Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
    • BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

    «При цьому, Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї - це наша стратегія. Наразі є вже три нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня», - написав Гончарук.

    Нагадаємо, у липні 2019 року уряд Володимира Гройсмана презентував Український фонд стартапів; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

    Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

    інвестиції фінансування Україна уряд Олексій Гончарук діджиталізації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ