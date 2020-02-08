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    Економіка та фінанси

    Милованов озвучив пакет антикризових заходів для економіки

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    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов - Милованов озвучив пакет антикризових заходів для економіки
    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

    Міністр економіки наголосив, що Україні критично потрібні інвестиції - 50 млрд дол. США

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства запропонувало пакет антикризових заходів для економіки.

    Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

    «Ми запропонували пакет антикризових заходів. Головна пропозиція - розглянути можливість розширення фінансування програм та напрямків у розмірі 20 млрд грн, зокрема, на стимулювання напрямків транспортної інфраструктури, програми фінансової підтримки, секторальні програми виробництва, розвиток оборонно-промислового комплексу», - заявив він.

    За словами Милованова, міністерство створює Координаційний центр з питань промисловості за участі галузевих об’єднань, окремих великих підприємств, аналітичних центрів, органів державної влади, напрацьовуються можливі програми підтримки.

    «Я попросив членів комітету підтримати наші законотворчі ініціативи та продовжити спільну роботу. Я вдячний комітету за партнерство та спільну роботу. Зараз парламент, уряд, профільний комітет працюють разом як одна команда. Це безпрецедентно», - зазначив він.

    Так, за його словами, за підсумком року, економіка продовжила зростати.

    «Були умови, які позначились на її розвитку: війна на Сході країни, переорієнтація ринків збуту, протекціоністська політика США, недоінвестованість, високий рівень зносу основних засобів. У промисловості ми входимо у фазу зростання циклу. Вже у січні з'явилися ознаки відновлення металургії», - зазначив він.

    Він наголосив, що Україні критично потрібні інвестиції та оновлення основних засобів. Загальний обсяг необхідних інвестицій в країну - 50 млрд дол. США. Це дозволить створити нові робочі місця та дати українцям можливість заробляти більше.

    «Є три головні виклики для нашої промисловості: застарілі основні засоби, переорієнтація ринків збуту та запровадження carbon border tax в Євросоюзі. Якщо порівнювати ступінь зносу основних засобів в Україні та сусідніх країнах, то у нас він майже у два рази вищий ніж у Словаччині, відповідно, 60,6% та 35,5%. А в промисловості цей показник становить 66%. Економіка переорієнтовується на нові ринки: ми втратили ринок збуту в РФ, наприклад, лише по машинобудуванню експорт в РФ знизився з 2013 по 2019 рік з 5,5 млрд дол США до менш ніж 1 млрд дол США.

    Лише частково це компенсується нарощенням експорту продукції машинобудування до країн ЄС з 2 млрд дол США у 2013 році до 3 млрд США у 2019 році. Але подальше нарощення експорту до ЄС - під загрозою, адже через запровадження ЄС протекціоністського інструменту carbon border tax вітчизняні виробники отримають збитки та втратять конкурентоспроможність», - додав Милованов.

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