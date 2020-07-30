Курс долара та євро станом на 30 липня залишається стабільним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн за дол

На 30 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол.

Про це повідомляють на офіційному сайті НБУ.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.686700 грн за долар;

32.469600 грн за євро;

0.382140 грн за російський рубль;

35.916600 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 липня курс усіх валют зріс.

Як повідомлялося 29 липня, гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.