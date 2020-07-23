В уряді заявили, що «сильна» гривня спричинила падіння економіки



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Міністр економіки вважає, що Нацбанк недостатньо викуповував валюту з ринку, що призвело до зміцнення курсу

Зміцнення курсу до 23,5 гривні за долар заклало падіння промисловості та ВВП, заявив міністр економіки

Суттєве зміцнення курсу гривні у 2019 році спричинило падіння економіки та завдало шкоди вітчизняним експортерам.

Таку думку в інтерв’ю «РБК-Україна» висловив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

«Ми розуміємо, що минулого року зміцнення курсу до 23,5 гривні за долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості та ВВП… Адже коли курс коливається з 28,5 і йде до 23 гривень за долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості», — сказав він.

Петрашко зокрема вважає, що регулятор недостатньо викуповував валюту з ринку, що призвело до такого зміцнення курсу і, як наслідок, вивело маржу з продуктивного сектора в непродуктивний.

Очільник Мінекономіки також звинуватив «структури, близькі до НБУ», у спекуляціях з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Прибутковість за ОВДП в той час зашкалювала і доходила до 30%, при будь-якій відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші за допомогою курсу у промисловців, аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити», — обурився Петрашко.

Міністр наголошує, що падіння економіки заклав не уряд Олексія Гончарука, а керівництво Нацбанку. Крім цього, Петрашко хоче бачити інфляцію на рівні 8-9%, а не 2%, як зараз.