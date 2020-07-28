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    Гривня зміцнюється, а долар падає: курс валют на 29 липня

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    <p>Після тривалого падіння гривні вдалося стабілізуватися</p> - Гривня зміцнюється, а долар падає: курс валют на 29 липня

    Після тривалого падіння гривні вдалося стабілізуватися

    Курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 32,45 гривні/євро

    Національний банк України на середу, 29 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,68 гривні/долар, тобто гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,45 гривні/євро.

    Нацбанк на 29 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

    • 100 USD США – 27,68 (28 липня – 27,75)
    • 100 EUR – 32,45 (28 липня – 32,60)

    Днем раніше, на 28 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 гривні/долар, тобто гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.

    До слова, в Україні хочуть переглянути принципи формування продовольчої безпеки. Крім того, уряд України хоче закуповувати гречку в резерв.

    Раніше Нацбанк назвал причину резкого роста курса доллара.

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