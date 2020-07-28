Гривня зміцнюється, а долар падає: курс валют на 29 липня
Після тривалого падіння гривні вдалося стабілізуватися
Курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 32,45 гривні/євро
Національний банк України на середу, 29 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,68 гривні/долар, тобто гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,45 гривні/євро.
Нацбанк на 29 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
- 100 USD США – 27,68 (28 липня – 27,75)
- 100 EUR – 32,45 (28 липня – 32,60)
Днем раніше, на 28 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 гривні/долар, тобто гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.
До слова, в Україні хочуть переглянути принципи формування продовольчої безпеки. Крім того, уряд України хоче закуповувати гречку в резерв.
Раніше Нацбанк назвал причину резкого роста курса доллара.