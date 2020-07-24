У Нацбанку назвали причину різкого зростання курсу долара



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Курс долара спочатку підскочив після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ

Через падіння гривні НБУ за три дні витратив 350 мільйонів доларів для згладжування різких коливань курсу долара

Курс долара дорожчає в Україні другий тиждень поспіль через психологічні фактори.

Як заявив у четвер, 23 липня, заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, для подорожчання вистачило заяви про девальвацію.

Він нагадав, що курс долара спочатку підскочив після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ.

«В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що купує валюту населення, купує валюту бізнес», - каже представник центробанку.

На його думку, «немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшати».

Через падіння гривні НБУ за три дні витратив 350 мільйонів доларів для згладжування різких коливань курсу долара.

За словами Сологуба, зараз немає фундаментальних причин для зростання курсу долара, навпаки, ситуація з платіжним балансом сприятлива.

Нагадаємо, в уряді заявили, що «сильна» гривня спричинила падіння економіки.