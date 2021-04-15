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    Економіка та фінанси

    Курс валют на 15 квітня. Євро подорожчав

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    НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня - Курс валют на 15 квітня. Євро подорожчав
    НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня
    Фото: pixabay.com

    Щодо євро гривня ослабшала на 15 копійок

    На четвер, 15 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Таким чином, гривня до долара зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 14 квітня становив 28,01 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,47 грн (14 квітня курс становив 33,32 грн). Сьогодні євро на 15 копійок дорожчий ніж 13 квітня.

    Фото: скріншот із сайту НБУ
    Фото: скріншот із сайту НБУ


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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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