Курс валют на 15 квітня. Євро подорожчав
НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня
Фото: pixabay.com
Щодо євро гривня ослабшала на 15 копійок
На четвер, 15 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Таким чином, гривня до долара зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 14 квітня становив 28,01 грн/$.
При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,47 грн (14 квітня курс становив 33,32 грн). Сьогодні євро на 15 копійок дорожчий ніж 13 квітня.
Фото: скріншот із сайту НБУ