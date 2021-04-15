Курс валют на 15 квітня. Євро подорожчав

Щодо євро гривня ослабшала на 15 копійок

На четвер, 15 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 14 квітня становив 28,01 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,47 грн (14 квітня курс становив 33,32 грн). Сьогодні євро на 15 копійок дорожчий ніж 13 квітня.