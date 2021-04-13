Яким буде курс долара у випадку російського вторгнення. Експерти описали сценарії

Лінія поведінки НБУ залежатиме від формату військової агресії

До кінця квітня курс має рухатися плавним ревальваційним трендом без різких стрибків – до 27,65–27,7 грн/$. У травні курс продовжить плавне зміцнення до 27,5–27,55 грн/$. Проте таку ситуацію може суттєво змінити ескалація військового конфлікту. Такий прогноз озвучила незалежна група макроекономічного аналізу і прогнозування Ukraine Economic Outlook.

Експерти зазначають, що підвищені військові ризики стримують зміцнення курсу і збільшують попит на валюту як захисний актив у короткостроковому періоді.

Ймовірні обстріли нових районів, які раніше не брали участі в прямих військових діях, насамперед відіб’ються на валютному ринку, внутрішньому ринку ОВДП і котируваннях урядових і корпоративних єврооблігацій (блокуючи для них можливості зовнішніх залучень на відкритому ринку).

Експерти зазначили, що залежно від формату військової агресії, можна виділити дві лінії поведінки НБУ.

Якщо новий дисбаланс на ринку буде викликаний підвищеним попитом на валюту, але суттєво валютним надходженням нічого не загрожуватиме, то регулятор допустить різкий, але невисокий скачок курсу до 30 грн/$ в перші два тижні. У такому разі банки й обмінні мережі постараються «притримати» готівкову валюту і з високою ймовірністю котирування готівкового ринку – виростуть значно вище міжбанку (як це було, наприклад, у січні-лютому 2015 року).

Після стабілізації ситуації й адаптації настроїв населення до ризику некритичних військових обстрілів валютний ринок самостійно збалансується й курс повернеться до 28,0- 29,0 грн/$, лише частково «відігравши» попередню девальвацію.

З іншого боку, якщо в результаті загострення конфлікту постраждають критичні для експортних поставок об’єкти інфраструктури (наприклад, будуть заблоковані морські порти) або IT-компанії почнуть передислокацію співробітників у інші країни, то Національний банк буде змушений дати ринку збалансуватися на новому рівноважному рівні. Йдеться про нові, більш низькі обсяги пропозиції валюти, які не можуть бути відновлені до попереднього рівня найближчим часом.

«Оцінити межі девальвації в разі військово-політичного ризику неможливо. Справді, регулятор спробує незначно «згладити» динаміку курсу і витратить до $2-3 млрд на інтервенції. Але загалом це не матиме видимого результату на валютний ринок», – підсумовують експерти.

Дані Ukraine Economic Outlook

Водночас економісти спрогнозували, що у разі відсутності військової агресії головним трендом 2021 року стане стрімке відновлення української економіки.

«Наш базовий прогноз «Сценарій-А» курсу на кінець 2021 року – 27,2 грн/$. Оптимістичний «Сценарій-B» передбачає ймовірність зміцнення курсу й до 25,7 грн/$ (що пов’язано переважно з зовнішнім ефектом ослаблення долара до євро, але не з внутрішніми фундаментальними чинниками)», – йдеться у звіті Ukraine Economic Outlook.

На вівторок, 13 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$. Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі п'ять років.