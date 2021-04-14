Курс валют на 14 квітня. Долар зріс вище 28 грн

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,32 грн

Щодо долара гривня ослабшала на 8 копійок

На середу, 14 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28,01 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара ослабшала на 8 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 13 квітня становив 27,93 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,32 грн (13 квітня курс становив 32,27 грн). Сьогодні євро на 5 копійок дорожчий ніж 13 квітня.