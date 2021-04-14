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    Економіка та фінанси

    Курс валют на 14 квітня. Долар зріс вище 28 грн

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    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,32 грн - Курс валют на 14 квітня. Долар зріс вище 28 грн
    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,32 грн
    Фото: pixabay.com

    Щодо долара гривня ослабшала на 8 копійок

    На середу, 14 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28,01 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Таким чином, гривня до долара ослабшала на 8 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 13 квітня становив 27,93 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,32 грн (13 квітня курс становив 32,27 грн). Сьогодні євро на 5 копійок дорожчий ніж 13 квітня.

    Фото: скріншот із сайту НБУ
    Фото: скріншот із сайту НБУ
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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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