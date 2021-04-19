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    Економіка та фінанси

    Курс валют на 19 квітня: скільки коштує долар

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    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн&nbsp; - Курс валют на 19 квітня: скільки коштує долар
    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн 
    Фото dnepr.info

    У понеділок, 19 квітня, долар і євро подорожчали

    На понеділок, 19 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Отже, гривня до долара втратила на дві копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 16 квітня становив 27,95 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн (16 квітня курс становив 33,46 грн).

    Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.

    В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.


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    Теги: Національний банк курс валют банк гривня
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