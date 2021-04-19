Курс валют на 19 квітня: скільки коштує долар
У понеділок, 19 квітня, долар і євро подорожчали
На понеділок, 19 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Отже, гривня до долара втратила на дві копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 16 квітня становив 27,95 грн/$.
При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн (16 квітня курс становив 33,46 грн).
Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.
В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.