Курс валют на 19 квітня: скільки коштує долар

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн

У понеділок, 19 квітня, долар і євро подорожчали

На понеділок, 19 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,97 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Отже, гривня до долара втратила на дві копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 16 квітня становив 27,95 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,52 грн (16 квітня курс становив 33,46 грн).

Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.

В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.



