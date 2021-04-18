Bloomberg: США готові посилити санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій та інших обмежень проти Москви

Якщо Кремль намагатиметься втрутитися в політику США, Вашингтон готовий відповісти

Адміністрація президента США Джо Байдена оцінює вплив нових санкцій на Росію і готова посилити їх, якщо Кремль не зможе стримати хакерські атаки та спроби втрутитися в політичний процес Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що Байден може розширити запроваджені проти Росії санкції, заборонивши американським фінансовим установам виходити на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими державними банками.

Зараз у межах санкцій фінансовим інституція США заборонено брати участь тільки в первинних розміщеннях облігацій Мінфіну і Центробанку Росії незалежно від валюти випуску.

Як повідомлялося, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій та інших обмежень проти Москви через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів та суверенітету США. Санкції передбачають, зокрема, вислання з Вашингтона 10 російських дипломатів, у тому числі представників розвідувальних служб.

РФ 16 квітня оголосила санкції проти вісьмох посадовців адміністрації США, включаючи директора ФБР Крістофера Рея та директора національної розвідки Авріл Гейнс.

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

Як повідомлялося, РФ пригрозила видворити понад 150 тисяч українців.