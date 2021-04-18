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    Економіка та фінанси

    Обвал на ринку криптовалют. Біткоїн втратив 11%

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    Обвал на ринку криптовалют. Біткоїн втратив 11%

    Курс криптовалюти Bitcoin впав на 11,1% - до 53 тис. 356 доларів

    Вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.

    В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.

    Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта в світі, вже впала на 17,8% з річного максимуму в 64 895,22 долара.

    Раніше біткоїн показував рекордне зростання.

    Свого історичного (поки історичного) максимуму біткоїн досяг 14 квітня. Тоді його вартість на біржі сягнула 64,8 тисячі долара.

    Однак уже 16 квітня він упав з цієї висоти, втративши у вартості близько 2,5 відсотка. Тоді його падіння зв'язали із заявою уряду Туреччини щодо заборони біткоїна на внутрішньому ринку цієї країни.

    За інформацією порталу CoinMarketCap, який вираховує середню ціну більш ніж 20 бірж, ціна біткоїну знизилася на 11,94% майже до 53 тис. 356 доларів.

    Відомо, що торги на біржі Binance зафіксували падіння ціни біткоіну на 10,82%.

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    Теги: ціни Біткоїн криптовалюта
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