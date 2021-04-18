Утримання боргів з зарплат і пенсій українців: скільки можуть забирати щомісяця

Про відкриття виконавчого провадження виконавець зобов'язаний повідомити як стягувача, так і боржника

Боржники, у яких є рахунки в банках, ризикують втратити гроші: їх автоматично утримають в рахунок погашення боргу за кредитами, податків, штрафів та інших боргах

Із заробітних плат, пенсій, стипендій та інших доходів громадян можна без їхньої згоди утримувати частину коштів у рахунок погашення боргів за кредитами, податками, штрафами за порушення ПДР та інших боргів. Однак це допускається виключно в межах примусового виконання рішення суду і за певних умов, пише «Обозреватель».

Можливість звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи передбачена Розділом IX Закону «Про виконавче провадження». Так, якщо в боржника немає ніяких коштів на рахунках у банках, або відсутнє майно, достатнє для покриття боргів в повному обсязі, то тоді за рішенням суду погашення боргу може здійснюватися з офіційних доходів фізосіб (зарплати, пенсії тощо).

Про відкриття виконавчого провадження виконавець зобов'язаний повідомити як стягувача, так і боржника – шляхом надсилання рекомендованим листом постанови про відкриття виконавчого провадження. До того ж згода боржника на звернення стягнення на його заробітну плату не має ніякого юридичного значення, оскільки рішення судів у разі їх невиконання боржником виконуються в примусовому порядку.

Також варто зазначити, що розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, як передбачено статтею 68 Закону «Про виконавче провадження», із зарплати може бути утримано за виконавчими документами:

під час стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, в зв'язку з втратою годувальника, майнової або моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням – 50%;

за іншими видами стягнень (якщо інше не передбачено законом) – 20%.

Законом передбачено, що загальний розмір усіх відрахувань за кожної виплати зарплати не може перевищувати 50% від зарплати, яка повинна бути виплачена працівникові. Але це обмеження не поширюється на відрахування із зарплати у зв'язку з відбуванням боржником покарання у вигляді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із зарплати не може перевищувати 70%.

З пенсії може бути відраховано:

не більш ніж 50% її розміру на виплату аліментів, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках;

не більш ніж 20% – за іншими видами стягнень.

У Законі «Про виконавче провадження» (ст. 73) також вказується, що не може бути звернено стягнення на:

вихідну допомогу в разі звільнення;

допомогу по вагітності та пологах;

допомогу по догляду за дитиною;

допомогу особам, зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;

допомогу на лікування;

допомогу на поховання;

допомогу в разі усиновлення тощо.

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