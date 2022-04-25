Латвія допоможе Україні з експортом зернових

Війна в Україні вже вплинула на близько 25% світової торгівлі зерновими та призвела до зростання світових цін

Мінагрополітики вивчає можливості експорту агропродукції через латвійські порти

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

22-24 квітня Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки. В рамках візиту він зустрівся з міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів. В ході візиту Сольський також зустрівся з представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

Війна в Україні вже вплинула на близько 25% світової торгівлі зерновими та призвела до зростання світових цін. Розв’язана росією війна негативно позначилася на глобальному ринку продовольства, адже значно скорочує експорт зернових культур з України. На сьогодні рф заблокувала в портах України десятки комерційних кораблів з уже відвантаженим зерном, яким загарбники не дозволяють вийти в море.

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