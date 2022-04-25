Ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя

Противник готується до наступу

Військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя. Про це повідомляє речник ОВА Іван Арєф'єв.

«Противник готується до наступу. Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося», – повідомив Арєф'єв.

За його словами, українські воїни мають значну перевагу.

Напередодні мер Мелітополя повідомив, що російські окупанти викрали консула Болгарії.