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    Події в Україні

    Ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя

    Ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя
    фото: Депо.Запоріжжя

    Противник готується до наступу

    Військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя. Про це повідомляє речник ОВА Іван Арєф'єв.

    «Противник готується до наступу. Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося», – повідомив Арєф'єв.

    За його словами, українські воїни мають значну перевагу.

    Напередодні мер Мелітополя повідомив, що російські окупанти викрали консула Болгарії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя