  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій

    Щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримуватися - Рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій
    Щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримуватися
    фото ілюстративне з попередніх обстрілів залізниці/Укрзалізниця

    Ворог завдає удару по залізниці на заході та в центрі України

    Сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі, повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

    «Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл потрапили п’ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримуватися. Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати», – написав Камишін.

    У такий спосіб росіяни намагаються завадити переміщенню військової допомоги західних країн Україні.

    Через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

    Потяги, що прямують вказаними дільницями, затримано. Час затримки та перелік поїздів повідомлять окремо.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

    Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця обстріл залізниця Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій