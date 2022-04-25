Рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій

Ворог завдає удару по залізниці на заході та в центрі України

Сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі, повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл потрапили п’ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримуватися. Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати», – написав Камишін.

У такий спосіб росіяни намагаються завадити переміщенню військової допомоги західних країн Україні.

Через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Потяги, що прямують вказаними дільницями, затримано. Час затримки та перелік поїздів повідомлять окремо.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.