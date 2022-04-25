Чи завжди ефективні антиросійські санкції?

Російська пропаганда продовжує інформаційну війну

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Украина воюет. Страны ЕС и США вводят санкции против РФ. Утверждают, что санкционное давление может (или должно) вынудить Путина прекратить войну.

Хорошо. В этой логике резонно подумать какие санкции будут наиболее действенными. И тут стоит вспомнить о набившей оскомину фразе «информационная война». А так же о такой вещи как российская пропаганда.

Кстати, ряд стран ЕС ограничил работу Russia today. Уже плюс. А как же российское ТВ в его самом хардовом пропагандистском виде? Каналы вроде «Звезда», «Царьград». НТВ, «Россия 24» и так далее?

Скажете что это дело РФ? Хм. Попробуйте это сказать «русскояычным» в Германии, Франции, Латвии и других странх ЕС. Про Украину, Грузию, Молдову я молчу. Люди смотрят российскую пропаганду через спутник. Не русские туристы, а зачастую уже легализовавшиеся, получившие гражданство мигранты. Которые потом давят на свои правительства.

Ещё раз, живя, в странах ЕС они находятся в российском инфрмационном поле. Не местном «русском», а именно кремлёвском

И вот тут начинается самое интересное. РФ не имеет собственной (достаточной) группы спутников-трансляторов. А российские каналы как на территорию РФ (в отдалённые регионы) так и по всему миру транслируются спутниками компании Eutelsat. Французской компании.

А теперь представим, что в Украине, Молдове, Грузии, Беларуси, Казахстане и Армении (например эти страны) в одночасье исчезли со спутника российские пропагандистские каналы. И потребители сией информации, естественно, пережив ломку через месяц начали смотреть нормальные новости. Изменится ли их взгляд на мир?

Для наших европейских партнёров можно вспомнить регулярные проблемы с этим «меньшинством» в Эстонии, Латвии, Болгарии, Румынии тех же Германии и Франции. Если их «новые граждане приехавшие из России» наконец перейдут в европейское информационное поле, будет ли кому-то от этого хуже?

Про Израиль я вообще молчу.

Как это сделать? Есть три пути:

Санкции введённые в ЕС, касающиеся запрета на трансляцию. Франция будет категорически против, но продавить можно. Давление на компанию, чтобы она отказалась обслуживать российскую пропаганду. Можно, но сложнее. И это самое интересное. Бить не только и не столко по банкам. Просто санкции в отношении каналов и их собственников с запретом оплачивать услуги и принимать платежи. То есть заплатить за «подъём сигнала» российские каналы не смогут. Нет платы – нет ретрасляции. И компания умывает руки.

Можно ли обойти все три варианта? Да! Но не сразу. Во-первых, Eutelsat – крупнейший поставщик услуг и имеет самое широкое покрытие в нашем регионе.

То есть переход на другие (например азиатские) спутники будет иметь ограничения по географии доступности каналов.

Второе: такой переход займёт время. И не каждый пользователь узнает о нём или будет оплачивать вторую подписку на, например, китайско-вьетнамский пакет в котором есть с десяток российских каналов. То есть аудитория кремлёвской пропаганды «похудеет» не менее чем начетверть. А в небогатых странах вроде государств пост-СССР и того больше. Уже результат.

Причём результат, который имеет прямое влияние на настроения людей, прямое влияние на ход информационной войны и, как следствие на эффективность российской политики (в том числе в войне).

На мой взгляд, есть поле для работы у Украинского МИД.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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