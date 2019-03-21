Lifecell один із тарифів перевів на шеститижневу оплату



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Оператор змінив тарифікацію пакету «Лайфхак» з 4 до 6 тижнів, зберігши його наповнення і вартість

Український оператор мобільного зв'язку lifecell запустив акцію «6 тижнів», завдяки якій пакет послуг «Лайфхак» буде надаватися на збільшений період — 6 тижнів замість 4 тижнів.

Як повідомляє прес-служба оператора, абоненти зможуть сплачувати абонплату в півтора рази рідше, при цьому вартість пакету послуг і його наповнення залишаються без змін.

Акція «6 тижнів» діятиме до 31 грудня 2019 року для індивідуальних абонентів lifecell, які обслуговуються на умовах тарифного плану «Лайфхак» передплаченої форми обслуговування.

lifecell — український діджитал-оператор, що надає послуги зв'язку та мобільного інтернету. 100% акцій оператора належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних та технологічних послуг.

Раніше стало відомо, що Lifecell закриє популярні тарифи. Зокрема, перестануть існувати тарифи «3G Ґаджет», «3G+ Ґаджет», «3G+ Ґаджет 2017», «life:) Online». При цьому включно до 25 березня 2019 року, абоненти можуть самостійно вибрати і безкоштовно перейти на будь-який інший тарифний план lifecell, доступний для підключення.



