МАУ вводить плату за зміну місця під час онлайн-реєстрації



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МАУ вводить нову платну послугу

Розмір збору залежить від напрямку і розташування крісла в салоні літака

МАУ анонсувала введення плати за зміну місця в салоні літака під час онлайн-реєстрації на всіх своїх рейсах з 26 березня.

Про це повідомляє avianews.com.

Розмір збору залежить від напрямку і розташування крісла в салоні літака. Наприклад, для внутрішніх рейсів він становить від 3 до 11 євро, для міжнародних середньомагістральних - від 4 до 15 євро, для далекомагістральних - від 9 до 40 євро.

У разі, якщо одне бронювання включає відразу кілька пасажирів, система посадить їх поруч, відзначили у МАУ.

Також в авіакомпанії розглядають можливість збільшення періоду онлайн-реєстрації для пасажирів економічного класу з 48 до 78 годин до вильоту.

«Якщо мандрівникові не принципово, в якому місці салону сидіти, він завжди може пройти абсолютно безкоштовну процедуру онлайн-чекіна і автоматично отримати місце в літаку. Якщо ж у пасажира є особливі переваги, авіакомпанія може надати йому широкий спектр додаткових послуг за доплату», - зазначив віце-президент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко.

В даний час пасажири економ-класу МАУ під час онлайн-реєстрації можуть безкоштовно змінити місце, надане системою. Плата стягується тільки при виборі місць в аварійних рядах або в перших шести рядах економічного класу.

Раніше авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.