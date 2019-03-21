ЗМІ: Керівництво «Укрзалізниці» не може визначитися, на що витратити гроші від підвищення тарифу



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Вимога «Укрзалізниці» підвищити тариф на залізничні вантажоперевезення на 14,2% викликала нерозуміння у великого бізнесу

Гендиректор заявляє, що гроші відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а фінансовий директор запевняє, що вони підуть на підвищення зарплат співробітникам

Залізничний монополіст «Укрзалізниця» наполягає на підвищенні тарифу на вантажоперевезення в 2019 році на 14,2%. Водночас керівники підприємства й самі не знають, куди підуть отримані від підвищення кошти. Про це пише «Обозреватель».

Так, гендиректор компанії Євген Кравцов публічно заявляє — гроші від індексації відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

«Індексувати тарифи на вантажні перевезення на індекс цін виробників промислової продукції — це поширена практика. Ми хочемо, щоб всі розуміли тенденцію розриву між тарифами і зростанням цін на продукцію, одночасно виконуємо і будемо виконувати свої зобов'язання щодо інвестицій за рахунок індексації», — зазначив Кравцов.

Євген Кравцов та Андрій Рязанцев

Водночас фінансовий директор «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев коментує ситуацію в іншому ключі. Він підкреслив, що отримані завдяки індексації гроші підуть на підвищення зарплат співробітникам. Мовляв, єдиний шанс збільшити зарплати — підняти тариф на вантажоперевезення і взяти на себе цей тягар великим компаніям.

«Джерелом для цього підвищення і подальшого фінансування виплат мають стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення в розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагона», — пише у Facebook Рязанцев.

«Щоправда, кому саме збільшать зарплати — так і не зрозуміло», - зазначають журналісти.

Як раніше повідомлялося, вимога «Укрзалізниці» підвищити тариф на 14,2% викликала нерозуміння у великого бізнесу. Такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Державна регуляторна служба виступила посередником у цьому питанні. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі декілька днів прийти до компромісу.

Зі свого боку Американська торговельна палата також не підтримала новий тариф «Укрзалізниці» на вантажоперевезення.