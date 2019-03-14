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    Технології

    У США в квітні запустять першу загальнодоступну мережу 5G

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    У США в квітні запустять першу загальнодоступну мережу 5G

    З абонентів будуть брати додаткові 10 доларів на місяць за доступ

    Оператор стільникового зв'язку Verizon оголосив про запуск першої загальнодоступної мережі 5G у США.

    Про це повідомляє The Verge.

    Починаючи з 11 квітня, 5G буде доступна в Чикаго і Міннеаполісі.

    Першим смартфоном, доступним для користувачів в мережі 5G, буде Moto Z3 з 5G Moto Mod. В кінці року будуть випущені Samsung Galaxy S10 5G і LG V50 ThinQ.

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    З абонентів Verizon будуть брати додаткові 10 доларів на місяць за доступ, ціни на тарифи оператора тепер стартують від 85 доларів в місяць. У Verizon пообіцяли не обмежувати обсяг переданих даних в 5G-мережах.

    Verizon має намір доставити 5G в більш ніж 30 міст в 2019 році.

    Як пише TechCrunch, на MWC Barcelona 2019 представник компанії Qualcomm заявив, що в 2019 році 20 операторів мобільного зв'язку запускають 5G на 60 ринках.

     

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