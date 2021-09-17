Ліквідація ДАБІ дозволить покінчити з аферами в містобудуванні. Команді Чернишова це під силу, – Кудрявцев

Кудрявцев зазначив, що будівельні корупціонери не здаються

15 вересня уряд ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Тепер замість неї архітектурою та містобудуванням займатиметься Державна інспекція архітектури та містобудування. Дану реформу особисто курував глава міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він обіцяє, що в ДІАМ будуть автоматизовані всі процеси та повністю зникнуть корупційні ризики.

Екскерівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев прокоментував ці події УНІАН. Він очолював ДАБІ три з половиною роки, за які інспекція втратила лідерство серед найбільш корумпованих державних структур, а будівельна галузь за легкістю ведення будівельного бізнесу піднялася на 118 позицій.

«Я боровся з корупцією в ДАБІ всі роки моєї роботи й особисто переконався в необхідності повного переформатування цієї структури для викорінення корупції в сфері. Те, що її вдалося взагалі ліквідувати, а тим більше в обіцяний термін, це взагалі величезна перемога профільного міністра. Ліквідація ДАБІ дасть можливість покінчити з аферами в містобудуванні. Команді Чернишова це під силу», – сказав він.

При цьому, Кудрявцев підкреслив, що святкувати рано.

«Те, що ліквідація ДАБІ супроводжувалася потужною антикампанією проти міністра, демонструє, що будівельні корупціонери не здаються і попереду у ДІАМ багато нервової роботи і складної боротьби», – заявив він.

Разом з тим Кудрявцев зазначив, що зараз успіх ініціативи глави Міністерства залежить тільки від нової команди інспекції.

«Важливо, як саме отриманим після перезавантаження шансом розпорядиться керівник і колектив новоствореного органу, – підкреслив він. – Головне, щоб це не виявилося просто зміною вивіски і черговим розчаруванням, ще однією псевдо реформою. Такої помилки ми собі дозволити просто не можемо. В Україні потрібно будувати по-новому. Іншого виходу у нас немає».

Кудрявцев також запропонував пріоритетні кроки для нової інспекції: «Знищення корупції шляхом повної автоматизації отримання дозволів через електронний кабінет забудовника; забезпечення повної прозорості та доступності всіх послуг, які держава надає учасникам ринку; єдиний справедливий підхід для кожного замовника і кожного об'єкта будівництва; системний підхід замість косметичних правок в державних будівельних нормах».

Нагадаємо, що реформа ДАБІ, яка багато років вважалася одним з найбільш корумпованих і забюрократизованих органів в Україні, планувалася ще при Кабінеті міністрів Олексія Гончарука, але на ділі займатися нею почала команда міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова вже в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля. Вони запропонували концепцію ДІАМ – Державної інспекції архітектури та містобудування. За їх задумом головними завданнями нової інспекції стануть знищення корупції та необґрунтованих відмов, створення системи професійних учасників будівельного ринку та підвищення безпеки та якості будівництва завдяки страхуванню.