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    Економіка та фінанси

    Підвищення тарифів на гарячу воду та тепло. У Кабміні розповіли, до чого готуватися

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    Очікується, що тарифи підвищуватися не будуть - Підвищення тарифів на гарячу воду та тепло. У Кабміні розповіли, до чого готуватися
    Очікується, що тарифи підвищуватися не будуть

    Чи підвищаться взимку тарифи?

    Під час опалювального сезону-2021/2022 в Україні тарифи на гарячу воду й опалення рости не повинні, вважають у Кабміні. Заявляється, що система фізично готова до початку опалювального сезону на 90%.

    Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Чиновник сказав, що в плані технічної підготовки «все штатно і йде за графіком», пише «Обозреватель».

    Що стосується укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго і «Нафтогазом», то останній «зробив дуже цікаву з точки зору ціни пропозицію» – 7420 грн за 1 тис. куб. метрів газу, додав Чернишов.

    Така вартість, за його словами, забезпечить стабільність тарифів найближчим часом. Уряд «не залишить це питання без уваги й підтримає» українців у ситуації, коли ціни на блакитне паливо на світових ринках зростають, запевнив він.

    «Ми очікуємо, що тарифи на опалення та гарячу воду в опалювальному сезоні не повинні підвищуватися», – підсумував Чернишов.

    Нагадаємо, що 8 вересня Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років. Та запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.

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    Теги: тарифи комуналка опалення уряд
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    Підвищення тарифів на гарячу воду та тепло. У Кабміні розповіли, до чого готуватися