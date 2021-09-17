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    Техногігант «ОТІ» пропонує українські ультрасучасні рішення для e-government

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    Вадим Сірик:&nbsp;На сьогоднішній день уряд не має оперативної інформації й такої, що оновлюється в реальному часі, для розробки стратегії вирішення соціальних, правових і економічних проблем - Техногігант «ОТІ» пропонує українські ультрасучасні рішення для e-government
    Вадим Сірик: На сьогоднішній день уряд не має оперативної інформації й такої, що оновлюється в реальному часі, для розробки стратегії вирішення соціальних, правових і економічних проблем

    Відсутність демографічного реєстру гальмує реформи і впровадження повноцінного e-government

    Створення демографічного реєстру в Україні – нагальна необхідність, без якої Україна не може успішно розвиватися і впроваджувати електронне урядування. Про це заявив Вадим Сірик, директор IT-департаменту міжнародної групи компаній IIG, в яку входить українське підприємство ПрАТ «ОТІ», в інтерв'ю BitukMedia .

    Компанія Industrial Innovation Group – ініціатор і розробник проєкту закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу або її статус». У складі IIG cаме «ОТІ» тоді заклала першу цеглину в фундамент національного демографічного реєстру.

    «За 30 років незалежності Україна так і не змогла зробити повноцінний перехід від архаїчної пострадянської країни до сучасної європейської держави з елементами e-government. Хоча в країні є все необхідне для цифрового стрибка. Значну частину технологій розробили українські вчені, об'єднані в компанію Industrial Innovation Group. Серед них – і фахівці високотехнологічної компанії «ОТІ». Технічно ми готові були створити демографічний реєстр ще 10-15 років тому. У нас є для цього абсолютно все – технології, патенти, досвід і рішення», – заявив Вадим Сірик.

    За словами IT-фахівця, на сьогоднішній день уряд не має оперативної інформації й такої, що оновлюється в реальному часі, для розробки стратегії вирішення соціальних, правових і економічних проблем і ці дані не можна отримати навіть за допомогою перепису населення. «У перепису персональні дані безособові, статичні і формують типові масиви інформації, тоді як демографічний реєстр оновлюється постійно в режимі реального часу», – зазначив Сірик.

    Вадим Сірик вважає, що відсутність демографічного реєстру гальмує реформи і впровадження повноцінного e-government, оскільки є базовим фундаментом для «нанизування» подальших елементів електронної держави.

    «Тривала пандемія і можливі локдауни, карантинні обмеження тільки додають актуальності для оперативного створення демографічного реєстру. Сьогодні в світі існує лише кілька компаній, здатних реалізувати проєкт такого рівня складності. Одна з них – українська Industrial Innovation Group в особі «ОТІ», – додав Сірик.

    На рахунку «ОТІ» багато успішних проєктів у сфері створення великомасштабних автоматизованих інформаційних систем, серед яких – автоматизована паспортна система. Це один із ключових і найбільших проєктів, який дозволив закласти основи демографічного реєстру.

    Збір даних для створення біометричного запису в електронних ідентифікаційних документах
    Збір даних для створення біометричного запису в електронних ідентифікаційних документах

    Фахівці «ОТІ» у 2007 році успішно запровадили Демографічний реєстр та Інтегровану систему реєстрації населення (IPRS) у Кенії. Цей проект – перший успішний приклад у світі інтеграції мобільної платіжної системи M-Pesa і демографічного реєстру.

    У ПрАТ «ОТІ» створюються інформаційні технології, якими захоплюється весь світ. Сьогодні компанія формує стандарти та напрямки для розвитку галузі високих технологій в Україні.

    ПрАТ «ОТІ» – лідер ринку інформаційних технологій України, компанія з 50-річною історією у сфері проєктування масштабних автоматизованих систем, державних національних реєстрів і баз даних із метою випуску національної електронної ідентифікаційної картки, електронного паспорту та інших документів високого рівня захисту, які посвідчують особу. Фахівці компанії брали безпосередню участь у вирішенні найважливіших загальнодержавних завдань, зокрема, оборонного значення.
    Теги: технології уряд населення реєстр
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    Техногігант «ОТІ» пропонує українські ультрасучасні рішення для e-government