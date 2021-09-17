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    До $1,5 тис. за дитину: влада Китаю запроваджує грошові субсидії для батьків

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    Китай намагається виправити наслідки політики &laquo;одна сім'я &ndash; одна дитина&raquo; - До $1,5 тис. за дитину: влада Китаю запроваджує грошові субсидії для батьків
    Китай намагається виправити наслідки політики «одна сім'я – одна дитина»
    фото: Reuters

    Заходи по збільшенню народжуваності пов'язані з тим, що, за прогнозами, населення Китаю в найближчі роки буде скорочуватися

    Округ Лінься в провінції Ганьсу на заході Китаю почне надавати грошові субсидії парам, щоб вони заводили дітей. Як повідомляє Bloomberg, сім'ям округу дадуть 5000 юанів ($774) при народженні третьої дитини, а також виплачуватимуть 10 тисяч юанів ($1547) на рік, поки їй не виповниться три роки.

    Сім'ї з однією або двома дітьми зможуть отримувати субсидії в меншому розмірі, а також влада пообіцяла фінансово допомогти при оплаті навчання і покупці будинку. Такі заходи потрібні були, тому що кількість постійних жителів округу значно скоротилося, а уряд прагне збільшити чисельність місцевого населення на 9% до 2030 року.

    З демографічними проблемами стикаються і інші регіони Китаю. Так, наприклад, першим містом, який почав грошово заохочувати народження дітей, став Паньчжихуа в південно-західній провінції Сичуань.

    Влада вживає все більш активні кроки, щоб сповільнити зниження народжуваності. У квітні Народний банк Китаю закликав громадян народжувати дітей, щоб країна не відстала від США на тлі старіння населення. У травні сім'ям дозволили мати трьох дітей, хоча з 2016 року батькам доводилося платити штраф, якщо в родині з'являлося більше двох дітей. До цього з 1979 року діяла політика «одна сім'я – одна дитина».

    Заходи по збільшенню народжуваності пов'язані з тим, що, за прогнозами, населення Китаю в найближчі роки буде скорочуватися. Демографічна криза загрожує економіці країни. Чисельність працездатного населення, до якого відносять людей від 16 до 59 років, впала за 2020 рік на 890 тисяч осіб. Якщо народжуваність продовжить знижуватися, в Китаї виникне дефіцит на ринку праці, і тоді держава втратить економічну перевагу як перед США, так і перед іншими західними країнами.

    Раніше також повідомлялося, що в Україні дуже погано з народжуваністю дітей.

    Теги: субсидія діти Китай гроші демографічна криза уряд населення
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    До $1,5 тис. за дитину: влада Китаю запроваджує грошові субсидії для батьків