Лише 14% підприємств Миколаївської області обладнали газові лічильники засобами дистанційної передачі даних



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У липні минулого року НКРЕКП продовжила термін установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року

Ще понад 4,3 тис. підприємств Миколаївщини досі не встановили обладнання для дистанційної передачі даних, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем. В основному, це невеликі компанії, які споживають до 10 тис. куб. м газу на рік.

У Миколаївській області налічується понад 5 тис. споживачів-юридичних осіб, які підпадають під дію цієї норми Закону. На даний момент тільки 14%, а це трохи більше 700 об'єктів, оснащені відповідними приладами.

У липні минулого року НКРЕКП продовжила термін установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року. Але за умови надання гарантійного листа, в якому компанії письмово підтвердили виконання своїх зобов'язань в строк.

«До кінцевого терміну залишилося всього три місяці. Процедура установки необхідного обладнання займає від місяця до трьох. Тому закликаємо наших клієнтів поквапитися з вирішенням цього питання», - говорить голова правління ПАТ «Миколаївгаз» Павло Попов.

Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим ще в 2015 році, комерційні споживачі повинні були встановити засоби дистанційної передачі даних до 27 травня 2018 року.

Однак, у зв'язку з неплатоспроможністю споживачів (зокрема, об'єктів соціальної сфери з невеликими площами приміщень і малим обсягом споживання газу), а також запізнілим початком процесу підготовки і подачі документів Оператору ГРМ, до травня 2018 року менше 10% об'єктів були оснащені необхідним обладнанням.