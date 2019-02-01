Експерт розказав, як вплине зниження норми споживання газу населенням на газові компанії



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Світлина з відкритих джерел

Завищені норми споживання газу населенням без лічильників вигідні газовим компаніям. «Рештки» кубів газу, які населення не використовує, але оплачує, списуються і продаються промисловості. Такі думки висловив Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

Історія введення норм споживання газу почалася з 1996 року. «Тоді уряд Лазаренка виніс нову постанову № 619, в якій було введено норми споживання газу на газову плиту з гарячим водопостачанням – 9,8 куб., без гарячої води – 18 куб., якщо був газовий бойлер, то 23 куб. Ця норма трималася дуже довго. У проміжку 2014 року до 2018 року відбулося п’ять змін норм споживання газу. Спочатку знизили цю норму до шести кубів я кажу тільки про газову плиту), потім було 4,4, потім знизили до трьох, і останні зміни – 3,3 куби. Норма нараховується на одну людину в місяць», - каже Сергієнко.

Експерт пояснив, чому знижуються норми.

«Логіка зрозуміла. В 1996 році населення геть не було забезпечено електроприладами на кухні. Сьогодні у нас є електрочайники, електричні духовки, мікрохвильовки і так далі. Люди не використовують стільки газу, як тоді у 1996 році. Але зниження норм споживання сильно б’є по газовикам. Як вони наживаються? Вам виставили рахунок на норму 9,8 куб. Ви спожили менше кубів газу, один, три, нехай шість кубів газу. Ось цих умовних три куби залишається десь там у газосховищі. Номінально ви всю норму спожили, і ви за все заплатили, а реально ці вами неспожиті залишки є. Що роблять газовики? Вони продають цей газ, який ви начебто спожили, промисловості. У нас завжди був розрив у ціні на газ для населення і для промисловості. Тобто будь-який куб списаний для населення газу дає величезні прибутки. За даними НКРЕКП та Нафтогазу у нас зараз 3,3 млн домогосподарств, які не мають газових лічильників. Тобто на ці домогосподарства ці куби і списуються», - продовжує Сергієнко.

На його думку, коли у 2014 році постанова Кабміну №203 скасувала постанову за 1996 рік, то «ліві» прибутки облгазів зменшилися. «Хмельницькгаз подав до суду з метою скасування цієї постанови у зв’язку з порушенням процедури прийняття постанови – не весь термін на сайті висів документ постанови, Державне агентство з регулювання не погодило її та не було аналізу. Суд першої інстанції задовольнив позов, потім апеляційний, і нещодавно Верховний Суд залишили в силі рішення суду першої інстанції», - зазначає Сергієнко.

Експерт вважає, скасування постанови №203 не призводить до повернення дії постанови 1996 року, тобто норми споживання 9,8 кубів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів знизив норму споживання газу населенням без лічильників при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання з 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одну людину на місяць із 9 серпня 2018 року. Ухвалене зниження кількості споживання газу стосується всіх поставок газу споживачам з 9 серпня 2018 року, пише DW.

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