Мораторій на підвищення тарифів. Тимошенко пропонує зробити, як у Польщі та Румунії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко хоче впровадити мораторій на зростання тарифів

Тимошенко назвала п'ять кроків, потрібних для зниження ціни на газ

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що у нового президента, за Конституцією, є всі важелі для того, щоб знизити ціну на газ вдвічі та впровадити мораторій на зростання тарифів. І якщо чинний президент цього не зробить, це значить, що політика підвищення цін – це його особисте рішення.

Про це Тимошенко заявила в прямому ефірі телеканалу «Україна».

Лідер «Батьківщини» переконана, знизити ціну на газ не лише можливо, а й необхідно зробити. І для цього потрібно 5 кроків. Насамперед новий президент скористається правом вето щодо постанов уряду, що підвищили ціну на газ. Другий крок – звільнить своїм указом з обійманої посади керівника структури, яка встановлює тарифи, НКРЕКП: «Призначає керівника президент і відповідає за тарифну ситуацію – президент».

Третій крок – український газ, як це було до 2014 року, буде спрямований на потреби населення і бюджетної галузі.

Наступний крок нової влади – перерахування ціни на газ, адже з транспортуванням, з видобутком, з 30% прибутками вона має коштувати 3,55 грн, а не 8,55 грн, як сьогодні виставляють людям.

Після виборів також буде впроваджено мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги, як це сьогодні зробили Румунія і Польща, зазначила кандидат у президенти.

Окрім того, Тимошенко наголосила, що всі чиновники чинної влади, які незаконно оббирали українців через тарифи, відповідатимуть за законом: «Кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки буде притягнутий до кримінальної відповідальності».

Лідер «Батьківщини» звернула увагу людей на те, що якщо в Україні не з’явиться новий президент, чинна влада і надалі збільшуватиме тарифи: вона вже ухвалила рішення, що з травня газ подорожчає на 15%, а наприкінці року – ще на 25%.

Нагадаємо, проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання підписали лідери шести фракцій, окрім БПП. Документ (№9265) зареєстрований у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії заморозять до 2022 року.