Лише третина підприємств Дніпропетровщини мають змогу дистанційно передавати дані з вузлів обліку газу



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Встановлення приладів дистанційної передачі даних триватиме до травня 2019 року

У Дніпропетровській області налічується 5242 підприємств. З них тільки 28% оснащені обладнанням для дистанційної передачі даних з вузлів обліку газу.

На сьогоднішній день на підприємствах Дніпропетровської області налічується близько 3,7 тис. лічильників газу, які не обладнані для дистанційної передачі даних. Переважно це невеликі компанії і об'єкти комунально-побутової сфери.

У липні минулого року НКРЕКП продовжила терміни встановлення приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року. Але за умови надання гарантійного листа, в якому компанії письмово підтвердили виконання своїх зобов'язань в строк.

«Процедура встановлення необхідного обладнання займає від місяця до трьох. Закликаємо власників не затягувати цей процес, і звернутися в Центри обслуговування клієнтів із заявою про замовлення на виготовлення проекту для зміни в технічній документації з раніше отриманими технічними умовами», - говорить директор технічний ПАТ «Дніпропетровськгаз» Сергій Бачурін.

Усі консультації з встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів, що діють в кожному відділенні ПАТ «Дніпропетровськгаз» або в Контакт-центрі ПАТ «Дніпропетровськгаз» за телефонами: (056) 78 70 104 або (067) 00 90 104. Технічні вимоги до обладнання та зразки документів можна подивитися на сайті компанії.