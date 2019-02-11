«Криворіжгаз» зафіксував у 2018 році понад 2 тис. випадків незаконного використання газу



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Несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих

Впродовж 2018 року ПАТ «Криворіжгаз» зафіксувало понад 2 тис. випадків несанкціонованого використання газу. З них 126 - шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 4 млн грн донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення понад 34 тисяч гривень.

«В першу чергу абоненти повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих», - зазначила головний інженер ПАТ «Криворіжгаз» Марина Терентьєва.

Крім того, було виявлено 366 фактів втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 6 млн грн та 14 фактів втручання в роботу газового лічильника юридичними особами, донарахування склали понад 1,5 млн грн. Дані нарахування не є штрафами, це донарахування за раніше використаний, але неоплачений газ.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів державного метрологічного підприємства «Укрметртестандарт». Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

У грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того, чи прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - більше 3 тис. грн і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.

Більше 90% коштів з кожного кубометра газу отримує компанії НАК «Нафтогаз України». І тільки близько 7% газорозподільні компанії. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти утримуються газові мережі, встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба, працює контакт-центр та центри обслуговування клієнтів по всій Україні.