«Роттердам+» не працює вже зараз, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За формулою «Роттердам + ціна вугілля має зрости до 2,8 тис. грн

Формула «Роттердам+» де-юре перестане працювати з 1 липня 2019 року з запуском нового ринку електроенергії

Методика розрахунку вартості вугілля в тарифі теплової генерації (формула «Роттердам+») де-факто не працює вже зараз і де-юре перестане працювати з 1 липня 2019 року зі запуском нового ринку електроенергії. Про це пише «Ділова столиця» в матеріалі «Роттердам вже не той. Чому формула майже відіграла свою роль».

«За початковим задумом Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) формульне ціноутворення - тимчасовий захід і з реформуванням енергетичної галузі, переходом на повністю ринкове ціноутворення, необхідність в формульному регулюванні тарифів відпаде сама собою. За ідеєю перехід на ринкові рейки відбудеться 1 липня 2019 р Саме з цього моменту, відповідно до постанови НКРЕКП від 23 серпня минулого року, дія формули «Роттердам +» має припинитися. Хоча по факту «Роттердам +» не працює вже зараз».

Як пише видання, про те, що «Роттердам+» фактично припинив діяти, заявив в грудні минулого року Андрій Герус, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. «У цьому році, згідно з розрахунками НКРЕКП, за формулою «Роттердам+» ціна вугілля має зрости на 10,5% - до 2,8 тис. грн за т. Однак Герус запевняє, що фактична ціна на вугілля, за якою будуть розплачуватися з ТЕС, буде на 500-600 грн нижче. «За нашими оцінками, тарифи ТЕС будуть покривати ціну вугілля близько 2,2-2,3 тис. грн за тонну», - говорить Герус.

Нагадаємо, в серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про скасування постанови №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії», більш відомого під назвою «Роттердам+» . Рішення вступить в силу з початком дії нового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року.

При цьому експерти і політологи заявляли про те, що скасування формули призведе до суттєвого зростання тарифів на електроенергію. Аналогічну думку висловлювала глава НКРЕКП Оксана Кривенко. За її словами, формула «Роттердам+» стримує зростання тарифів для населення і промисловості, економія становить до 40 млрд. грн.