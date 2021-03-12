Лоукост підрозділ Turkish Airlines ввів тариф $1 плюс збори на рейси в Київ

Авіакомпанія буде літати в київський аеропорт Бориспіль чотири рази на тиждень

Лоукост підрозділ Turkish Airlines – AnadoluJet – ввів тариф $1 на рейси Київ-Анкара, які стартують з 30 березня.

Про це пише avianews.com.

Загальна вартість авіаквитка з урахуванням всіх зборів в одну сторону починається від $69 в напрямку Київ-Анкара і від $71 в напрямку Анкара-Київ.

Переліт туди-назад коштує $141. Купити квитки можна на сайті Turkish Airlines або в агентствах.

Авіакомпанія буде літати в київський аеропорт Бориспіль чотири рази на тиждень – по вівторках, середах, п'ятницях і неділях в нічний час.

Вильоти з Анкари будуть виконуватися в 00:30 з прибуттям до Києва о 02:30. З Києва літак буде вилітати о 03:25 і прилітати в Анкару в 5:25. Час у дорозі становитиме 2 години.

Туреччина дозволяє в'їзд громадянам України з метою туризму. Перед вильотом необхідно здати ПЛР-тест на коронавірус і оформити туристичну страховку, яка покриває лікування в тому числі від Covid-19.

Зараз Туреччина знаходиться в зеленій зоні для України. Це означає, що по поверненню в Україну не потрібно здавати тест на коронавірус або залишатися на самоізоляції.

AnadoluJet надає спрощений сервіс в порівнянні з материнською авіакомпанією. До Києва буде літати Boeing 737−800 на 189-місць економ-класу. Бізнес-клас в літаку відсутній. Схожі авіалайнери використовує найбільший лоу-кост Європи Ryanair.

Проте, в базову вартість авіаквитків Київ-Анкара на рейси AnadoluJet входить перевезення 8 кг ручної поклажі, 20 кг багажу, а також легкий ланч.