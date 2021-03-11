SkyUp запускає рейси у Стамбул із Запоріжжя і Харкова

Перший рейс відбудеться 29 квітня

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси до Стамбула із Запоріжжя та Харкова.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«За маршрутом Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя будемо літати тричі на тиждень: по вівторках, п’ятницях і неділях. Перший рейс відбудеться 28 травня. За маршрутом Харків – Стамбул – Харків літатимемо також тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. Перший рейс відбудеться 29 квітня», – йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії також зазначили, що квитки вже можна придбати на їхньому сайті.

Квитки на рейс Запоріжжя – Стамбул коштуватимуть від 1 272 грн (без багажу), а на Харків – Стамбул – від 1 286 грн.

Нагадаємо, лоукостер SkyUp змінив структуру тарифів.

Три внутрішніх рейси й два міжнародних розпочинають роботу в Одесі з квітня-травня 2021 року.

Напередодні стало відомо, що SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти. Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00. Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в один бік. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

Крім того SkyUp змінює час реєстрації на рейси.