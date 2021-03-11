З Києва до Одеси за 900 грн: українська компанія відновлює авіарейси

Авіарейси з Києва до Одеси будуть виконуватися щодня, крім неділі

Авіакомпанія «Мотор Січ» планує з 26 квітня відновити рейси з Одеси до столичного аеропорту Жуляни. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Авіарейси з Києва до Одеси будуть виконуватися щодня, крім неділі, а з Одеси до Києва — щодня, крім суботи.

Час вильоту з Києва – о 9:50, по суботах – о 10:50; прибуття в Одесу – об 11:10, по суботах – о 12:10.

Виліт з Одеси буде здійснюватися о 17:50, по неділях — о 18:30; прибуття до Києва – о 19:10, по неділях – о 19:50.

«Мотор Січ» буде використовувати на лінії радянські турбогвинтові літаки Ан-24. Наразі в парку авіакомпанії три таких повітряних судна. Вони випущені ще в 1971, 1972 і 1973 роках.

Авіаквитки можна купити за ціною від 900 грн в один бік та від 1870 грн в обидві. У вартість найнижчих тарифів входить перевезення тільки ручної поклажі вагою до 5 кг . При перевозі одного місця багажу до 23 кг переліт коштує від 1040 грн в одну сторону, від 2140 в обидві кінця.

Крім «Мотор Січ» польоти в літньому розкладі з Києва до Одеси мають намір виконувати авіакомпанії МАУ і «Роза Вітрів». Вони базуються в аеропорту Бориспіль.