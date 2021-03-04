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    «Дочка» лоу-коста Turkish Airlines вперше відкриває авіарейси в Київ

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    За розкладом літаки курсуватимуть в нічний час чотири рази на тиждень - «Дочка» лоу-коста Turkish Airlines вперше відкриває авіарейси в Київ
    За розкладом літаки курсуватимуть в нічний час чотири рази на тиждень
    Фото: AnadoluJet

    Особливістю дочірнього підрозділу є спрощений сервіс в порівнянні з материнською компанією і відсутність бізнес-класу

    Дочірній підрозділ Turkish Airlines – AnadoluJet – вперше відкриває авіарейси в Україну, а саме у Київ, з 30 березня.

    Про це повідомили в українському представництві авіакомпанії, з посиланням на avianews.com.

    За розкладом літаки курсуватимуть в нічний час чотири рази на тиждень щовівторка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

    Вильоти з Анкари будуть виконуватися в 00:30 з прибуттям до Києва о 02:30. З Києва літак буде вилітати о 03:25 і прилітати в Анкару о 5:25.

    Авіарейси компанія почне здійснювати з 30 березня. Продаж квитків поки що не відкрили, однак тарифи в систему бронювання пообіцяли завантажити найближчим часом.

    Як і Turkish Airlines, AnadoluJet буде обслуговуватися в київському аеропорту «Бориспіль».

    Зазначимо, но на маршруті Анкара-Київ новий авіаперевізник буде конкурувати з іншим турецьким лоу-костом – Pegasus Airlines, який літає за схожим розкладом.

    Особливістю AnadoluJet є спрощений сервіс в порівнянні з материнською компанією і відсутність бізнес-класу. Лоу-кост літатиме до Києва на Boeing 737-800 з максимальною кількістю місць – 189. Таке розсадження використовує найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair.

    Також, повітряне сполучення між Києвом та Алмати відновиться з 19 березня. Рейси з Алмати заплановані на 6:15 з прибуттям до Києва о 09:00. Авіаквитки продаються за ціною від 5 тис. грн в одну сторону, від 9 тис. грн в обидві з урахуванням перевезення тільки 9 кг ручної поклажі.

    Теги: Туреччина Київ тарифи Аеропорт Бориспіль літак Boeing Ryanair перевезення
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