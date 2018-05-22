  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Лоукостер SkyUp подав заявки на 55 маршрутів

    • Розсилка
    Новий український лоукост-перевізник SkyUp - Лоукостер SkyUp подав заявки на 55 маршрутів
    Новий український лоукост-перевізник SkyUp

    SkyUp планує здійснювати 32 чартерних міжнародних рейси з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернівців, Херсона, Вінниці та Запоріжжя

    Новий український лоукост-перевізник SkyUp подав заявки до Державіаслужби на отримання прав на 55 внутрішніх і міжнародних маршрутів з 1 червня.

    Про це повідомляє ЦТС.

    Компанія просить дозволити здійснювати рейси з Києва, Харкова та Львова до Одеси. Наразі, це єдині заявлені регулярні внутрішні маршрути.

    Ще 20 заявок компанія подала на закордонні маршрути. Серед міжнародних напрямків компанія подала запит на здійснення таких рейсів:

    • з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе, Тирани;
    • з Харкова — до Барселони, Ларнаки, Ріміні та Бургаса;
    • зі Львова — до Барселони та Ларнаки;
    • із Запоріжжяя— до Барселони;
    • з Одеси — до Барселони, Ріміні, Ларнаки.

    Також SkyUp планує здійснювати 32 чартерних міжнародних рейси з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернівців, Херсона, Вінниці та Запоріжжя. Лоукостер планує літати в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір.

    Періодичність чартерних рейсів становитиме від 1 до 7 польотів на тиждень, а на напрямку Київ — Анталія — 20 рейсів на тиждень.

    Також вже відомо, що нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 грн в один бік.

    21 травня український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс.


    Читайте також
    Запоріжжя Київ політ відпочинок Анталія туризм лоукости авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ