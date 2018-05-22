Лоукостер SkyUp подав заявки на 55 маршрутів
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SkyUp планує здійснювати 32 чартерних міжнародних рейси з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернівців, Херсона, Вінниці та Запоріжжя
Новий український лоукост-перевізник SkyUp подав заявки до Державіаслужби на отримання прав на 55 внутрішніх і міжнародних маршрутів з 1 червня.
Про це повідомляє ЦТС.
Компанія просить дозволити здійснювати рейси з Києва, Харкова та Львова до Одеси. Наразі, це єдині заявлені регулярні внутрішні маршрути.
Ще 20 заявок компанія подала на закордонні маршрути. Серед міжнародних напрямків компанія подала запит на здійснення таких рейсів:
- з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе, Тирани;
- з Харкова — до Барселони, Ларнаки, Ріміні та Бургаса;
- зі Львова — до Барселони та Ларнаки;
- із Запоріжжяя— до Барселони;
- з Одеси — до Барселони, Ріміні, Ларнаки.
Також SkyUp планує здійснювати 32 чартерних міжнародних рейси з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернівців, Херсона, Вінниці та Запоріжжя. Лоукостер планує літати в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір.
Періодичність чартерних рейсів становитиме від 1 до 7 польотів на тиждень, а на напрямку Київ — Анталія — 20 рейсів на тиждень.
Також вже відомо, що нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 грн в один бік.
21 травня український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс.