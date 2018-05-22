Український лоукостер SkyUp запустить внутрішні рейси від 499 гривень

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Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоу-кост моделі без багажу і додаткових послуг

Нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 грн в один бік, повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоу-кост моделі без багажу і додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі і від часу придбання квитків. Наприклад, квиток Київ-Одеса буде коштувати від 499 гривень в одну сторону», - йдеться в повідомленні.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. Пізніше будуть відкриті міжнародні регулярні рейси з Києва в Барселону, Дубай і Ларнаки.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис. пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків. Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.

Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня. Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня через київський аеропорт Жуляни на єгипетський курорт Хургаду.

В даний час флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

У березні SkyUp оголосила про розміщення твердого замовлення на п'ять нових літаків Boeing 737 MAX каталожною вартістю $624 млн, який передбачає також опціон на ще п'ять авіалайнерів цього сімейства.