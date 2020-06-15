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    Економіка та фінанси

    Мала зарплата. Працівники українського відділення Coca Cola вийдуть на страйк

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    Акція відбудеться на прохідній заводу Кока-Кола у Великій Димерці. - Мала зарплата. Працівники українського відділення Coca Cola вийдуть на страйк
    Акція відбудеться на прохідній заводу Кока-Кола у Великій Димерці.

    Працівники вимагатимуть підняти заробітну плату на 100%

    18 червня працівники Київського технічного підрозділу 0672 заводу Coca Cola проведуть акцію протесту під гаслом «Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!».

    Про це повідомляють організатори акції протесту.

    Акція відбудеться на прохідній заводу Кока-Кола у Великій Димерці.

    Повідомляється, що працівники вимагатимуть підняти заробітну плату на 100%, оскільки, у порівнянні з 2013 роком рівень платоспроможності робітників впав майже вдвічі, натомість заробітна платня - не зростала.

    Зазначається, що первинна профспілкова організація ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» протягом 2019-2020 років неодноразово зверталася до керівництва компанії щодо обговорення рівня підняття заробітної плати працівникам.

    Проте адміністрація «Кока-Коли» категорично відмовилася вести будь-які переговори з профспілкою.

    До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

    Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

    Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

    Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.

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    акція Україна безробіття
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