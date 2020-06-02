Субсидія для безробітних: як отримати допомогу



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При розрахунку субсидії в дохід буде додано виключно розмір допомоги з безробіття, - урядовець

Людям, які втратили роботу, варто зареєструватися у Центрі зайнятості і звернутися за субсидією до органів соцзахисту - Музиченко

Українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію. Про це 2 червня в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Музиченко радить звернутися в органи соцзахисту поштою, особисто або з допомогою сайту.

Урядовець зазначив, що при розрахунку субсидії в дохід буде додано виключно розмір допомоги з безробіття.

«У березні було прийнято відповідне рішення уряду через карантин в країні. В загальному випадку ми брали доходи за попередні шість місяців, коли людина працювала та отримувала доходи. Враховуючи, що в березні та квітні люди масово втратили роботу, то ми обнулили їх доходи до цього моменту», - сказав Музиченко.

Для громадян, які в період карантину втратили роботу і зареєструвалися безробітними, враховуються виключно поточні доходи у вигляді допомоги з безробіття, додає він. Тобто не враховуються доходи, які вони отримали раніше.



У Нацбанку прогнозують, що в Україні рівень безробіття через коронакризу досягне піку у другому кварталі року. Очікується, що він становитиме 11,5% проти 8,2% минулого року.

Як повідомлялося, в Україні кількість безробітних за тиждень зросла майже на 17 тис. осіб.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.