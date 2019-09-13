Маржа на АЗС Коломойського виросла вдвічі – експерт



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Нового міністра не цікавить, як, наприклад, група «Приват» збирається погашати борги перед «Укрнафтою» - це найбільший боржник держбюджету - експерт

Якщо раніше з Ігорем Валерійовичем говорили тільки про нафту з нафтопродуктами і трохи за газ, то тепер вже і про вугілля з електроенергією - Куюн

Бізнесмен Ігор Коломойський розширює сферу свого впливу і заробляє вже не тільки в нафтогазовій галузі, а й на схемах в електроенергетиці.

Про це написав директор «Консалтингової групи» А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч президента з бізнесменом Ігорем Коломойським, де обговорювалися енергетичні питання.

«Якось все пішло не так ... Якщо раніше з Ігорем Валерійовичем говорили тільки про нафту з нафтопродуктами і трохи за газ, то тепер вже і про вугілля з електроенергією. При цьому нового міністра не цікавить, як, наприклад, група «Приват» збирається погашати борги перед «Укрнафтою» - це найбільший боржник держбюджету. Або, наприклад, чому маржа на заправках ІВК цього року зросла вдвічі? Це якесь непорозуміння або це покращення надовго?», - написав Куюн.

Експерт також запитує, скільки заробить олігарх на корупційній схемі в держкомпанії «Центренерго», що закуповує за завищеними цінами вугілля через фірми, пов'язані з Коломойським, а електроенергію продає його підприємствам за збитковими тарифами.

«А на вугіллі для «Центренерго» теж така динаміка маржі? Або більше? Чи менше? Це ми, напевно, дізнаємося пізніше. Аби пізно не було ... », - написав Куюн.

Нагадаємо, раніше ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк висловив думку, що влада легалізує бізнесмена Ігоря Коломойського в енергетиці, де корупційні схеми олігарха правоохоронні органи не помічають.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомої бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват». Причому «Центренерго» закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою «Роттердам +», що становить 1740 грн за тонну. Водночас вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський.