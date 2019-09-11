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    Думки вголос

    Зустріч Зеленського і Коломойського - сигнал чиновникам та керівникам держпідприємств

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Зустріч Зеленського і Коломойського - сигнал чиновникам та керівникам держпідприємств

    Кінець епохи сорому. І не тому, що тепер немає причин соромиться. Ні, просто тепер починається епоха безсоромності

    Мовою оригіналу

    Все, что не дает власть публично – сигнал. Для партнеров, для общества, для противников. Всегда. Власть всегда задает нормы, показывает что можно, а что нельзя. Показывает что для нее нормально, а что нет. Очерчивает таким образом границы допустимого и разумного, задает тренды. И фото с Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть «ок» с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.

    Это сигнал всем чиновникам. И особенно всем руководителям гос предприятий. Вот кто теперь ваш «папа». И то, что произошло с Центрэнерго, когда после смены власти одних смотрящих сменили смотрящие от Коломойского, чего тот даже не скрывает, является нормальным. И имеет высочайшее благословение. Так что не переживайте, что Центрэнерго теперь закупает уголь у фирмочек Коломойского дорого, а продает электроэнергию заводам Коломойского дешево. Это нормально. И так будет не только на Центрэнерго.

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    Это сигнал всем депутатам голосовать за законы, которые вносят как неотложные от президента, но являются просто переписанными интервью Коломойского. И если Коломойский озвучил безумный тезис, что рента должна зависеть от конечной стоимости продукции, то так тому и быть и надо срочно это проголосовать. И пусть такого нет нигде в мире. Пусть это де-стимулирует предпринимателей создавать больше добавленной стоимости. Пусть. Но Коломойский сказал «надо», партия и теперь и парламент должны ответить «есть». И они отвечают. Вопреки экономической науке и здравому смыслу.

    Это сигнал всем судьям, рассматривающим дела Приватбанка, иски группы Приват и дела против врагов Коломойского. «Ату их». Вот о чем говорит это фото. И теперь не только судьи Барышевского районного суда будут понимать, как правильно судить. И теперь прокуроры будут знать, что Гонтарева точно убила Кеннеди.

    Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь. Ну и потом смотри пункт один с Центрэнерго. Это фото дает добро СБУ продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных ИТшников.

    Это сигнал нашим западным партнерам. Которые сейчас уверовали, что влияние Коломойского ограничено и может быть купировано. Нет, смотрите. Да, вы можете считать этого человека токсичным и даже преступником, но для нас это ничего не значит. Мы не пытаемся даже скрыть его влияние.

    Это сигнал для всех, что Портнов теперь правозащитник, как называет его 1+1, а не коллаборационист, предатель или автор диктаторских законов.

    Конец эпохи стыда. И не потому, что теперь нет причин стыдится. Нет, просто теперь начинается эпоха бесстыдства. Высокий рейтинг кружит головы. И теперь вы можете творить что угодно. Можно ездить на свадьбу к решале в Сент-Тропе вместо Дня Независимости и потом кичится этим. Можно ходить на дни рождения к олигархам, коррупционерам и агентам российского влияния, а потом говорить, что изучали там оперативную обстановку, фактически посылая этим тех, кто спрашивает, на три буквы. Вы можете проводить встречу с токсичными олигархами. Вы можете разгонять ЦВК, которое провело самые демократичные выборы в истории, меняя его на своих людей. Вы можете отменять парламент и творить беззаконие, прикрываясь высшей целью. Пока ваш рейтинг вам позволяет. Пока он высокий. И пока у вас головокружение от успеха. В Украине нет институтов, которые могут вас сдержать.

    И тут или ты ведешь ее под венец или она тебя к прокурору. Или это приведёт к обвалу рейтинга, не сейчас, конечно, а в будущем. Или Украина превратится в одну из тех стран, где при власти абсолютные популисты, которые творят что хотят, прикрываясь любовь народа и умея эту любовь поддерживать. И нет более бесстыдной власти чем власть популистов. Которым все можно. И нет более губительной для страны власти, чем власть популистов, уничтожающих демократию и, потом, экономику. Но правда в том, что если народ продолжает любить такую власть, то он ее заслуживает.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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