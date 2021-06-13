Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни

Біткоїн просів після серії твітів Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати

Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб «підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку», зазначив Маск

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїніі, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоінами», – заявив підприємець.

Він також додав, що Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб «підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку».

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Зазначимо, недавній розпродаж біткоїнів та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.